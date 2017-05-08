«Челси» – «Мидлсбро»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

В понедельник, 8 мая, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоится матч 36-го тура АПЛ между «Челси» и «Мидлсбро». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Мидлсбро».
Ранее команды встречались друг с другом 114 раз. 54 матча завершились победой «Челси», 29 раз команды сыграли вничью, и 31 раз сильнее оказались футболисты «Мидлсбро». Последняя встреча между командами состоялся в 2016 году и завершилась гостевой победой «Челси» со счётом 1:0.