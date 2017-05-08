Канте – игрок года в АПЛ по версии английских спортивных журналистов

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте признан игроком года в английской Премьер-лиге по версии ассоциации спортивной прессы Англии. Об этом говорится на сайте организации.
Второе место в ходе голосования занял партнёр француза по «Челси» Эден Азар, а замкнул тройку призёров полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли.
«Для меня большая честь получить эту награду. В «Челси», как и в АПЛ, играет много великих футболистов. Горжусь, что ассоциация спортивных журналистов выбрала меня», — сказал Канте.
В нынешнем сезоне Н’Голо Канте принял участие в 33 матчах АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.