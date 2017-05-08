Ширко: жду «Спартак» в Лиге чемпионов

Бывший нападающий «Спартака» Александр Ширко поделился эмоциями от завоевания красно-белыми чемпионского титула. Это стало известно после того, как «Зенит» дома проиграл «Тереку» (0:1) и потерял шансы обойти московский клуб в таблице РФПЛ.
«Кто же мог 16 лет назад подумать, что следующего чемпионства придётся так долго ждать? Каждый год болельщики надеялись, но чего-то не хватало. Сложно понять, чего конкретно не хватило в каждом сезоне. Если взять нынешний состав и тренера и все условия, то в следующем году так выиграть не получится. Оглядываясь назад, видишь этот большой перерыв в 16 лет и удивляешься.
Жду «Спартак» в Лиге чемпионов. Хочется увидеть команду в самом престижном еврокубке. Всегда интересно смотреть турнир с командой, за которой следишь и болеешь», — сказал Ширко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.