Ковалевски: работаю на то, чтобы «Легия» встретилась со «Спартаком» в ЛЧ

Экс-вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски, ныне являющийся тренером «Легии», прокомментировал досрочное завоевание чемпионского титула красно-белыми за три тура до окончания сезона в Премьер-Лиге.
«Поздравляю всех красно-белых с чемпионством. Я сейчас вхожу в тренерский штаб «Легии» и работаю на то, чтобы встретиться, возможно, со «Спартаком» на групповой стадии Лиги чемпионов. С таким потенциалом, болельщиками, думаю, «Спартаку» будет очень интересно сыграть в этом турнире. Многим командам будет нелегко на домашней арене «Спартака». Обратил внимание, что у «Спартака» очень хороший коллектив со своими лидерами. Счастлив, что команда добилась этого успеха», — цитирует Ковалевски «Спорт FM».
Ковалевски защищал цвета «Спартака» с 2003 по 2007 год, становился серебряным призёром чемпионата России в 2005 и 2006 годах.