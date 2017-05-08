Тео Эрнандес определится со своим будущим после финала Кубка Испании

Защитник «Алавеса» Тео Эрнандес объявит о своём решении относительно места продолжения карьеры после финального матча Кубка Испании с «Барселоной», сообщает AS.
Трансферный лист Эрнандеса принадлежит мадридскому «Атлетико», а цвета «Алавеса» он защищает на правах аренды. Столичный клуб хочет вернуть его в свои ряды по окончании текущего сезона, однако на него претендуют и «Реал» с «Барселоной».
Ранее сообщалось, что Эрнандес, сумма отступных за которого составляет € 24 млн, достиг устного соглашения с «Королевским клубом».
Финальный матч Кубка Испании состоится 27 мая.