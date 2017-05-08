Кьюэлл: на КК-2017 буду переживать за сборные Австралии и России

Экс-форвард сборной Австралии, вице-чемпион Кубка конфедераций—1997 и победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» Гарри Кьюэлл рассказал, за кого будет переживать на предстоящем Кубке конфедераций в России, поделившись воспоминаниями о своих выступлениях на этом турнире в 1997 году.
«Сочи – прекрасное место, чем-то даже напоминает Австралию. Например, погодой, природой и расположением. Уверен, что каждый австралиец, который приедет сюда, будет наслаждаться этим местом. Достойно сыграть в матче с чемпионами мира будет непростой задачей для Австралии, и я с удовольствием приглашаю всех приезжать сюда, прийти на стадион и поддержать команду
Помню, как мы выступали в Кубке Конфедераций в 1997 году. Тогда Австралия удивила многих, выйдя в финал турнира. Мы были очень близки к победе, но финал с Бразилией сложился так, как сложился. В любом случае у меня остались великолепные воспоминания об этом турнире. Кубок конфедераций в 1997 году стоит у меня в одном ряду с другими большими турнирами, в которых мне довелось принять участие: чемпионат мира, Лига чемпионов…
Безусловно, буду болеть за Австралию, для которой этот турнир очень важен – мы потратили много усилий, чтобы попасть сюда. Также буду переживать за хозяев турнира сборную России. Фаворитом же я бы назвал Германию. Чемпионы мира, что тут скажешь", — цитирует Кьюэлла официальный сайт ФИФА.