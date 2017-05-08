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Чакыр будет судить полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал»

8 мая 2017, понедельник. 14:11. Футбол

Турецкая бригада судей во главе с Джюнейтом Чакыром будет работать на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Помогать ему будут лайнсмены Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Дополнительные ассистенты рефери – Барыш Шимшек и Али Палабыйык. Четвёртый арбитр – Мустафа Эйсой.

В первом матче подопечные Зинедина Зидана дома одержали крупную победу со счётом 3:0. Ответный поединок пройдёт на стадионе «Висенте Кальдерон» 10 мая.

Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид ФК Реал Мадрид Джюнейт Чакыр Футбольное судейство
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8 мая 2017, понедельник
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