Чакыр будет судить полуфинал Лиги чемпионов «Атлетико» — «Реал»

Турецкая бригада судей во главе с Джюнейтом Чакыром будет работать на ответном матче полуфинала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал», сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.
Помогать ему будут лайнсмены Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Дополнительные ассистенты рефери – Барыш Шимшек и Али Палабыйык. Четвёртый арбитр – Мустафа Эйсой.
В первом матче подопечные Зинедина Зидана дома одержали крупную победу со счётом 3:0. Ответный поединок пройдёт на стадионе «Висенте Кальдерон» 10 мая.