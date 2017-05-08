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Вернблум: восемь матчей без карточек? Может, я старею!

8 мая 2017, понедельник. 15:28. Футбол

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум прокомментировал победу над «Амкаром» в матче 27-го тура РФПЛ (2:0), а также тот факт, что швед восемь матчей не получает жёлтых карточек.

«Был очень тяжёлый матч. В первом тайме они припарковали автобус в своей штрафной площади, оборонялись вдевятером. Поэтому нам было непросто. Во втором тайме нам удалось проникнуть в штрафную, мы забили первый гол, после чего игра раскрылась. Соперник старался отыграться, мы забили второй мяч, и после этого игра была сделана.

Восемь матчей без карточек? Может, я старею или чему-то научился (улыбается). Жена тоже спрашивает — как это случилось, что я не получаю карточек! Если говорить серьёзно, мы сейчас играем более компактно, я чувствую, что у меня есть поддержка за спиной. При предыдущей схеме я был последним игроком, который мог остановить контратаку, приходилось в подкатах ценой жёлтой карточки прерывать выпады. Сейчас есть поддержка партнёров, поэтому не приходится так сильно фолить в центре поля. Плюс я стал не так часто разговаривать с судьями, веду себя более корректно. Наверное, взрослею.

Что нужно сделать, чтобы занять второе место? Мы должны думать только о том, на что можем повлиять. Будем идти вперёд шаг за шагом. Нам надо обыграть «Арсенал», «Рубин» и «Анжи». Надо отработать это на 100%, а там посмотрим», — цитирует Вернблума пресс-служба ЦСКА.

Последний раз Вернблум получал жёлтую карточку в 18-м туре, в матче против «Зенита» (0:0).

Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА Понтус Вернблум
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8 мая 2017, понедельник
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