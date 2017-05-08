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Мацуев: после дерби Гинер признал, что «Спартак» в сезоне лучший без вопросов

8 мая 2017, понедельник. 15:33. Футбол

Известный российский пианист и фанат «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал досрочное чемпионство красно-белых. Это стало известно после того, как «Зенит» дома проиграл «Тереку» (0:1) и потерял шансы обойти московский клуб в таблице РФПЛ.

«В то время как «Спартак» официально стал чемпионом, я был в Вене на концерте Рахманинова. Не знаю, поверите ли вы, но во время второй части какая-то химическая энергия проникла в этот шедевр, началась некая буря. Как-то понесло, в хорошем смысле этого слова. После концерта, который прошёл триумфально, на меня обрушился поток поздравлений, будто я стал чемпионом. Многие знают, что я преданный болельщик «Спартака» уже 30 лет. Для меня этот клуб – особая часть моей жизни. 16-летняя пауза… Трудно было с этим смириться. Да, мы всегда ставили задачу играть красиво, но нужны и победы. Мы боролись эти годы, несколько раз даже были в шаге от чемпионства, но удача отворачивалась от нас. Это особый сезон, потому что и Каррера, и футболисты, и болельщики были едины. Все эти годы без побед люди говорили о спартаковском духе. Никто не знал, как это объяснить, но все о нём говорили. Эта химия спартаковская особенная. Парадокс в том, что люди, не видевшие предыдущих чемпионств, всё равно прониклись любовью к этому клубу. И здесь даже не в победах дело.

Думаю, большинству передалось это по наследству, но чувство семьи дорогого стоит. Каррере нужно отдать должное за единение команды, которое привил. Это и есть спартаковский дух. У меня огромное количество друзей, которые болеют за другие клубы, за наших соперников. И они в один голос говорят, что в этом сезоне «Спартак» без вопросов был лучшим. Это правда, мы стали чемпионами за три тура до конца. В первую очередь, хотел бы поздравить Леонида Арнольдовича Федуна, который помимо финансов вложил в клуб самого себя. Знаю, его отец тоже переживал. Наконец это свершилось. Федун перенёс много критики, которая в основном была неоправданной. Знаю, как он переживал, это человек с тонкой душой. Он не мог смириться с этим. Уверен, это чемпионство – только начало.

Каррере я бы пожелал не уезжать из «Спартака», как многие ему советуют. Да, второй сезон будет сложнее, но он должен справиться. Но сейчас мы празднуем, нам не до этого. Вчера в Вене был большой приём. Австрийцы тоже поздравляли меня с чемпионством. Оказывается, многие знают, что я болею за «Спартак». Я поднял тост, сказал, что для меня был особенный день, мы ждали этого 16 лет. Думаю, болельщики меня понимают. Там было много болельщиков «Аустрии» и «Рапида». Они тоже прекрасно понимали, о чем речь, знали «Спартак».

Никогда не забуду мой приход по приглашению на дерби от Евгения Ленноровича Гинера. Сидели вместе в ложе. Ощущения, конечно же, особенные. Все вокруг болели за ЦСКА, и я один за «Спартак». Но после игры даже Евгений Леннорович признал, что «Спартак» в этом сезоне без вопросов лучший. Это поступок настоящего болельщика. Я не верю людям, которые стали болеть за «Спартак» только сейчас. Миллионы людей присоединились к празднованию чемпионства. Истинный болельщик рождается в трудные времена, а не во времена триумфа. Например, в конце 70-х годов, когда «Спартак» вылетел в первую лигу. Это было впервые в истории, это была трагедия. Но тогда от команды не отвернулись, на матчи первой лиги стало приходить ещё больше болельщиков. Всё познаётся в сравнении, а сейчас мы празднуем», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Спартак Евгений Гинер
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