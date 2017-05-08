«Анжи» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы

Менее часа осталось до начала матча 27-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Локомотивом». Наставники обеих команд назвали фамилии футболистов, которые выйдут на поле с первых минут.
«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов, Яковлев, Прудников, Кацаев.
Запасные: Фильцов, Форбс, Асильдаров, Гасанов, Будковский, Хадарцев, Долгов, Брызгалов, Кудряшов, Лях, Каретник, Георгиевский.
«Локомотив»: Гилерме, Фернандеш, Фарфан, Михалик, Игнатьев, Тарасов, И. Денисов, В. Денисов, Кверквелия, Ал. Миранчук, Ари.
Запасные: Коченков, Маргасов, Пейчинович, Майкон, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, Шкулетич, Баринов, Галаджан, Ан. Миранчук, Ндинга.
«Чемпионат» проведёт текстовую, онлайн-трансляцию матча «Анжи» — «Локомотив». Встреча состоится 8 мая. Начало — 17:00 мск.