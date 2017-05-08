Зобнин: я, как футболист «Спартака», скажу, что мы победим «Локо» в Суперкубке!

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, что в настоящее время он не думает о матче за Суперкубок России, который состоится в преддверии старта нового сезона в Премьер-Лиге.
«Спартак», как досрочно завоевавший чемпионское звание в текущем сезоне, сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом», выигравшим недавно Кубок страны.
«Прогноз на Суперкубок? До него ещё дожить нужно, впереди ещё сборная. Трудно давать прогнозы. Но я, как футболист «Спартака», скажу, что мы победим!», — сказал Зобнин в эфире «Спорт FM».