Зобнин назвал идеальных соперников для «Спартака» в группе Лиги чемпионов

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал идеальных соперников для команды по групповому этапу Лиги чемпионов.
«Пошло ли «Спартаку» на пользу отсутствие еврокубков? Моё мнение, что да. У нас было больше времени для отдыха. Когда вылетели из ЛЕ, Аленичев нам напихал после АЕКа. В разговоре было всё, что касается стыда и позора.
Идеальная группа для «Спартака» в ЛЧ? «Челси», «Барселона» и «Реал». А что, это опыт! Что касается ЛЧ, то лично для меня это будет первым серьёзным опытом. Интересно будет сыграть с сильными командами, посмотреть на свой уровень. Когда играли с Бельгией, понял, что мне ещё много чего не хватает. Быстрее всё в несколько раз", - сказал Зобнин в эфире «Спорт FM».