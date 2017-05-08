Саншеш: разумеется, я ожидал большего от первого сезона в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш подвёл итоги уходящего сезона, отметив, что рассчитывал на большее.
«Этот год получился не слишком хорошим, но следующий сезон наверняка будет лучше. Разумеется, я ожидал большего, но я уверен, что дальше всё будет лучше. Я чувствую себя хорошо в „Баварии“. Моя цель — играть как можно больше и стать важным игроком для команды», — цитирует Саншеша TZ.
Саншеш перешёл в «Баварию» летом 2016 года из «Бенфики», подписав пятилетний контракт. В нынешнем сезоне Саншеш провёл 17 матчей в немецкой Бундеслиге (лишь 6 из них — в основном составе), но результативными действиями не отметился.