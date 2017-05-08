Представитель «Галатасарая» пообщался с Луческу после матча «Зенит» — «Терек»

Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек и его брат Мехмет Озбек, который является членом правления стамбульского клуба, смотрели матч 27-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Тереком» (0:1). После игры Мехмет Озбек связался с главным тренером сине-бело-голубых Мирчей Луческу, пишет Fanatik.
Румынский специалист в беседе с представителем «Галатасарая» сообщил, что его будущее в «Зените» определится 22 мая, когда он встретится с руководством санкт-петербургской команды.
Ранее в турецких СМИ была информация, что «Галатасарай» намерен предложить Мирче Луческу должность генерального директора клуба, а его сыну Рэзвану — пост главного тренера команды.