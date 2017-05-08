Мойес: на месте Пикфорда я бы не ушёл из «Сандерленда» ради лавки клуба АПЛ

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес ответил на вопрос о будущем вратаря Джордана Пикфорда после вылета клуба в Чемпионшип. По слухам, в переходе 23-летнего футболиста заинтересованы шесть клубов АПЛ.
«На данный момент я правда не могу ничего сказать о его будущем, но у Пикфорда есть контракт с „Сандерлендом“, так что окончательное решение будет за клубом. Если Джордан уйдёт туда, где не будет первым номером, то это плохо повлияет на его прогресс.
Если бы я был Пикфордом, то не стал бы уходить из «Сандерленда», чтобы сидеть на скамейке. Я бы хотел регулярно играть. В любом случае, без согласия клуба Пикфорд никуда не уйдёт", — цитирует Мойеса Sportsmole.