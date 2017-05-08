Бенитес: нет никаких предпосылок, чтобы говорить о переходе Рейны в «Ньюкасл»

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес опроверг слухи о возможном переходе вратаря «Наполи» Пепе Рейны. Бенитес работал с Рейной в «Ливерпуле» и «Наполи».
«Я думаю, что нет никаких предпосылок, чтобы говорить о Рейне в „Ньюкасле“. Пепе — отличный игрок, лидер в раздевалке. Я уважаю „Наполи“, а у „Ньюкасла“ и так много хороших вратарей.
Нужно сохранять спокойствие. У меня отличные личные отношения с Рейной, он отличный вратарь, но сейчас он в «Наполи», и я уверен, что он там счастлив", — сказал Бенитес в интервью CalcioNapoli24.