Сёмин: «Локо» недобрал очки по объективным причинам, была перестройка в команде

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении команды в этом сезоне. «Железнодорожники» выиграли Кубок России и после 26 матчей идут на девятом месте в таблице РФПЛ, имея в своём активе 35 очков.
«Локомотив» всегда должен выигрывать титулы. Нас поддерживает одна из крупнейших компаний, и мы должны выступать соответствующим образом. Перед нами в этом сезоне стояла задача попасть в еврокубки, и мы её выполнили. Очень хорошо, что мы попали напрямую в группу.
Наверное, мы недобрали какие-то очки по объективным причинам. Была определённая перестройка в команде — одни игроки пришли, другие ушли. Появилось достаточно много новых ребят. Турнирная таблица всегда определяет работу команды. То место, которое «Локомотив» в итоге займёт, пожалуй, будет справедливым.
Мы потеряли много очков на последнем этапе, хотя это нам помогло выиграть Кубок. Мы были настроены добыть победу в матче с «Амкаром», однако много факторов повлияло на ничейный результат. После этого мы потеряли все шансы в борьбе за четвёртое-пятое места, и, наверное, поэтому было такое жестокое поражение от ЦСКА. Но хорошо то, что мы проиграли крупно, а не 0:1, поскольку это встряхнуло игроков, настроило на исправление ситуации. После поединка с «армейцами» ребята стали более агрессивными, более принципиальными в отношении себя. Поэтому мы и провели так хорошо финал Кубка", — сказал Сёмин в эфире программы «Футбол России».