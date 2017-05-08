«Анжи» и «Локомотив» сыграли вничью в Каспийске

«Анжи» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 0:0.
«Анжи» не проиграл в четвёртом матче РФПЛ подряд, «Локомотив» продлил безвыигрышную серию в турнире до четырёх встреч.
В первом тайме «Локомотив» был ближе к голу, однако москвичей подвела реализация и отсутствие удачи в ключевых моментах. После перерыва преимуществом владел «Анжи», но забитых голов зрители так и не увидели.
«Локомотив» (36 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ, «Анжи» (30 баллов) поднялся на 11-ю строчку.