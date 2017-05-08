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«Анжи» и «Локомотив» сыграли вничью в Каспийске

8 мая 2017, понедельник. 18:52. Футбол

«Анжи» и «Локомотив» сыграли вничью в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«Анжи» не проиграл в четвёртом матче РФПЛ подряд, «Локомотив» продлил безвыигрышную серию в турнире до четырёх встреч.

В первом тайме «Локомотив» был ближе к голу, однако москвичей подвела реализация и отсутствие удачи в ключевых моментах. После перерыва преимуществом владел «Анжи», но забитых голов зрители так и не увидели.

«Локомотив» (36 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ, «Анжи» (30 баллов) поднялся на 11-ю строчку.

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
08 мая 2017, понедельник. 17:00 МСК
Анжи
Махачкала
0 : 0
Локомотив
Москва
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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