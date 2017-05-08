Земан: плохо, что о завершении карьеры Тотти объявила «Рома», а не сам игрок

Главный тренер «Пескары» Зденек Земан выразил мнение, что боссы «Ромы» напрасно сами объявили о завершении карьеры форварда Франческо Тотти по окончании сезона.
«Мне жаль Тотти, потому что он лучший игрок за последние 20 лет, но ему всё равно приходится иметь дело с такими проблемами. Плохо, что о завершении карьеры Тотти объявила „Рома“, а не сам игрок. Такого никогда не было.
Для меня Тотти остаётся величайшим футболистом. Я бы посоветовал ему делать то, что он хочет. Если он видит, что всё ещё может быть полезен «Роме», он должен продолжать карьеру. Если же Тотти видит, что ему уже нет места на поле, то решение закончить карьеру выглядит правильным", — сказал Земан в эфире Rai Radio.