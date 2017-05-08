Хедира: у игроков «Ювентуса» общая мечта с болельщиками команды

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился ожиданиями от ответного матча с «Монако» (9 мая) в полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре туринцы на выезде победили со счётом 2:0.
«Для меня все победы важны, но следующая будет иметь особенное значение. У нас с болельщиками общая мечта. Но при этом мы не мечтатели и готовы тяжело работать, чтобы пройти весь путь.
Аллегри очень умный тренер. Он умеет держать команду постоянно собранной даже после таких игр, как в Монако. Он всегда вносит в состав верные изменения и удачно проводит замены. Он отлично читает игру и чётко понимает, что происходит в тот или иной момент матча", — цитирует Хедиру пресс-служба УЕФА.