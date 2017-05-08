Рахимов: чемпионство «Спартака» может сыграть как за «Терек», так и против нас

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов ответил на вопрос о ближайших матчах команды в РФПЛ — с «Томью» (14 мая) и «Спартаком» (17 мая).
«Думаю, в первую очередь чемпионству рад „Спартак“. А нам пока рано радоваться. Может быть, он раскрепощённым выйдет, последняя игра сезона дома будет. То есть их чемпионство может сыграть как в нашу пользу, так и против нас.
Следующая игра у нас в Томске. «Томи» уже терять тоже нечего, у них молодые игроки. Мы только что столкнулись с этим в матче с «Уралом», который в первом тайме делал с нами, что хотел. Сначала томичи крупно проигрывают, а после этого у всех с ними возникают проблемы. «Амкар» проигрывает, с «Рубином» и «Анжи» играют вничью, «Оренбург» кое-как вырывает победу, «Зенит» забивает второй мяч на 84-й минуте. Легко не будет. Я бы предостерёг нас от того, чтобы хотя бы чуть-чуть расслабиться", - сказал Рахимов в эфире программы «Тотальный разбор».