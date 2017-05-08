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Лукас Перес: год был трудным, поскольку я заслуживал больше играть за «Арсенал»

8 мая 2017, понедельник. 20:19. Футбол

Нападающий «Арсенала» Лукас Перес выразил мнение, что должен был чаще появляться на поле в этом сезоне. Испанец перешёл в лондонскую команду из «Депортиво» прошлым летом и провёл 11 матчей в АПЛ, в которых забил один гол.

«Этот год был трудным, поскольку я заслуживал играть больше. Может быть, я не проявил себя так хорошо, как другие футболисты, но, если бы мне дали больше игрового времени, я бы показал лучшие цифры в плане голов и передач.

Я говорил с тренером, но у него свои идеи, и я это уважаю. Я бы хотел получить больше шансов, потому что заслужил их, но я должен принять ситуацию. Если наступит момент, когда я пойму, что больше не могу здесь играть, или они решат продать меня, всегда есть вариант вернуться в «Депортиво», — цитирует Переса Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Депортиво Лукас Перес
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8 мая 2017, понедельник
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