Д. Комбаров: «Спартак» стал чемпионом, когда отношения в команде стали братскими

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился эмоциями от победы в чемпионате России. Красно-белые выиграли РФПЛ после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в матче 27-го тура.
«Это чемпионство – наша общая победа с фанатами „Спартака“. Я ждал его всю свою жизнь. Конечно, слёзы навернулись. Добившись того, к чему я шёл всю свою жизнь, испытываю настоящую эйфорию, сумасшедшие эмоции. Не знаю, сколько они продлятся. После матча „Зенита“ с „Тереком“ ни разу не присел. Ходил туда-сюда. Такие эмоции переполняли! Друзья звонят, поздравляют. Как прозвучал финальный свисток, я целый час не убирал телефон в карман. Ребята тоже друг друга поздравили.
Адреналин просто зашкаливает. Такое чувство не испытывал никогда. Мечта осуществилась, теперь необходимо ставить новые задачи и решать их. Наверное, когда через пару дней состояние экстаза пройдёт, осознаю в полной мере, что мы натворили.
За всё время пребывания в «Спартаке» я первый раз сталкиваюсь с таким единением команды. Понятно и символично, что мы стали чемпионами, когда отношения в коллективе стали братскими. Была проделана огромная работа и тренерским штабом, и футболистами, и руководством клуба, в общем, всем коллективом, который нам помогал, и армией поклонников, которая гнала нас вперёд.
«Спартак» после четвёртого тура ни разу не опустился ниже первого места? Об этом можно напомнить тем людям, которые считают, что мы выиграли золотые медали случайно, что нам просто повезло. Пусть они посмотрят таблицу и убедятся, что мы практически с самого начала чемпионата шли на первом месте. Лично я не вижу в этом никакой случайности", — сказал Комбаров в интервью «Спорт-экспрессу».