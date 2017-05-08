Посольство Италии в Москве: брависсимо, мистер Каррера!

Посольство Италии в Москве поздравило «Спартак» и главного тренера команды итальянца Массимо Карреру с победой в чемпионате России. Красно-белые выиграли РФПЛ после того, как «Зенит» проиграл «Тереку» (0:1) в матче 27-го тура.
«Поздравляем всех поклонников „Спартака“ с заслуженным и долгожданным успехом! Брависсимо, мистер Каррера», – говорится в «твиттере» посольства.
«Спартак» стал чемпионом России в десятый раз, обновив собственный рекорд: до этого красно-белые выигрывали титул в 1992-1994 и 1996-2001 годах.