Мунтари: расизм повсюду, положение становится всё хуже. Я прошёл через ад

Полузащитник «Пескары» Салли Мунтари сообщил, что не жалеет об уходе с поля в связи с расистскими оскорблениями в его адрес.
«Я снова и снова буду уходить с поля. Расизм повсюду, и положение становится всё хуже. Я прошёл через ад, на меня смотрели как на преступника. Я ушёл с поля, так как чувствовал, что не могу находиться на поле, пока подвергаюсь расовому насилию.
Моё послание в том, что любой, кто подвергается насилию, не должен бояться говорить об этом. Нужно высказаться. Не надо никого бояться, ты сильный и должен говорить всё, что считаешь нужным», — сказал Мунтари в интервью BBC Sport.
В концовке гостевого матча 34-го тура итальянской cерии A c «Кальяри» (0:1) Мунтари подошёл к главному арбитру встречи с просьбой остановить игру в связи с расистскими оскорблениями в его адрес со стороны болельщиков хозяев. В ответ на это рефери показал Мунтари жёлтую карточку. Салли в знак протеста покинул поле, показывая болельщикам руку и крича: «Это мой цвет». Дисциплинарная комиссия не стала отменять жёлтую карточку Мунтари и выписала ему дисквалификацию, которая впоследствии всё-таки была отменена.