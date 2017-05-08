Экс-тренер «Анжи» Мёленстен: Лукаку не готов играть за «МЮ»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» и «Анжи» Рене Мёленстен выразил мнение, что форвард «Эвертона» Ромелу Лукаку не готов играть за «МЮ».
«Не поймите меня неправильно, Лукаку проводит фантастический сезон, он классный бомбардир. Но в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед», нужно нечто большее. Ему обязательно надо прибавлять в работе с мячом и лучше действовать при контратаках. Именно в этом он, полагаю, отстает. Просто в таком клубе, как „Эвертон“, эти недостатки не так заметны.
Но если вы выступаете на самом высоком уровне, то игра с мячом в финальной трети поля и принятие решений будут на виду с первой и до последней минуты. Да, Лукаку добавит «МЮ» мощи и физической силы, но посмотрите на лучших нападающих в истории «МЮ» — вписывается ли Лукаку в один ряд с ними? Я так не думаю», — сказал тренер в эфире talkSPORT.