Административный суд Мадрида отклонил апелляцию «Реала» по «делу Черышева»

Центральный административный суд Мадрида отклонил жалобу, поданную «Реалом» в связи с исключением из розыгрыша Кубка Испании сезона-2015/16. Суд утвердил решение Королевской федерации футбола Испании, сообщает AS.
«Реал» в декабре 2015 года был дисквалифицирован из Кубка Испании из-за выхода полузащитника Дениса Черышева на поле в первом матче 1/16 финала Кубка Испании с «Кадисом» (3:1). Россиянин, сейчас выступающий за «Вильярреал», не имел права появляться на поле в связи с перебором жёлтых карточек.