Каррера: белое вино во время празднования было, а водка — это не про меня

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, как красно-белые отпраздновали победу в чемпионате России.
«Как прошло празднование? Не знаю, как для других, а для меня лично всё получилось спонтанно, и это вдвойне приятно! Заранее я ни к каким торжествам точно не готовился. Ну а потом эмоции захлестнули всех, вот и захотели собраться вместе. И это замечательно Футболисты, наверное, впервые увидели своего главного тренера в таком радостном настроении. Это нормально — а как иначе, если мы добились такой значимой победы для всех нас?!
Признаться, голова с утра немного болела. Водка виновата? Нет. Водка – это не про меня. А вот белое вино было. Но чего тут стесняться, если это такой праздник для всех нас? Странно было бы как раз обратное, то есть не отметить всем вместе такую победу!
При мне празднование было без эксцессов. Думаю, что и без меня тоже. Мы ведь с женой уезжали не последними, так что не берусь сказать, как и кто отмечал дальше. Но в такой ситуации это личное дело каждого из ребят. Любой профессионал должен сам знать и понимать, когда и как правильно остановиться и не выйти за рамки дозволенного. Тем более сезон ещё не окончен, а серьёзные тренировки никто не отменял. Расслабиться один раз в такой ситуации допустимо, но не более того», — цитирует Карреру «Спорт-экспресс».