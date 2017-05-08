Широков: в принципе, ЦСКА и «Зенит» сейчас в одинаковом положении

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков, в прошлом выступавший за «Зенит» и ЦСКА, оценил шансы этих команд в борьбе за второе место в РФПЛ.
«Кто достоин места в Лиге чемпионов – ЦСКА или «Зенит»? Посмотрим. Сейчас это выясняется. В принципе, они сейчас в одинаковом положении. Что будет через три тура, посмотрим. Наверное, у «Зенита» календарь чуть сложнее. Весной увереннее выглядит ЦСКА. Не знаю, с чем это связано, но у «Зенита» пропала игра, которую они демонстрировали осенью, хотя зимой усилились.
Не думаю, что в решении руководства «Зенита» относительно Луческу должны превалировать эмоции. Нужно спокойно проанализировать ситуацию в клубе и принять правильное решение. Думаю, попадание или непопадание клуба в Лигу чемпионов станет одним из факторов. Пока «Зенит» явно не показывает игру, которую должен», - сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию материала Широкова о 27-м туре РФПЛ читайте в ближайшее время на «Чемпионате».