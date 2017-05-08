Перотти: я понимаю, почему болельщики «Ромы» злятся

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти после матча 35-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (4:1) признался, что понимает разочарование фанатов римлян в связи с тем, что команда в этом сезоне не выиграла ни одного трофея.
«Я понимаю, почему болельщики злятся, но стоит признать, что второе место будет шагом вперёд. Наше главное сожаление в этом сезоне — Кубок Италии. В тот момент мы были лучше, чем „Лацио“, но не смогли пройти дальше. После того вылета мне было очень больно и обидно», — сказал Перотти в эфире Roma Radio.