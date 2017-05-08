Сабалета: годами повторяю, что Сильва — лучший футболист, с которым я играл

Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета отметил вклад партнёра по команде Давида Сильвы в игру «горожан».
«У нас есть много атакующих игроков, способных изменить ход матча, но им нужен человек сзади, который может контролировать ход игры и отдать последний пас, и этот человек — Давид Сильва. Он играет между линиями и готов отдать решающую передачу тогда, когда это нужно больше всего. Я годами повторяю, что Сильва — лучший футболист, с которым мне приходилось играть», — цитирует Сабалету пресс-служба «Сити».