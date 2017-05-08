Широков: при грамотной селекции «Спартак» может ещё 2-3 раза подряд взять титул

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков, в прошлом выступавший за «Спартак», оценил работу наставника красно-белых Массимо Карреры и высказал мнение о перспективах клуба.
«Я работал с итальянскими специалистами, с ними очень комфортно и приятно. Итальянцы — трудоголики, знают, чего хотят и как этого добиться. Футбол, который ставит Каррера, используют почти все ведущие клубы: высокий прессинг при потере мяча, постоянное давление на соперника. Команда не зациклена на чём-то одном — игра «Спартака» вариативная.
Будет ли «Спартак» доминировать в ближайшие годы? Бороться за чемпионство точно будет. Плюс, думаю, руководство понимает, что команду нужно усиливать. Думаю, при грамотной селекции «Спартак» смог бы ещё два-три раза подряд стать чемпионом. Но удержать лидерство гораздо сложнее, чем завоевать, поэтому желаю красно-белым не останавливаться на достигнутом», - сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полную версию материала Широкова о 27-м туре РФПЛ читайте в ближайшее время на «Чемпионате».