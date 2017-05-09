Капитан «Мидлсбро»: это низшая точка всей моей жизни

Капитан «Мидлсбро» Бен Гибсон поделился впечатлениями от разгромного поражения в матче 36-го тура АПЛ с «Челси». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0. «Мидлсбро» вылетел в Чемпионшип.
«Дело не в сегодняшнем матче, таким получился весь сезон. Мы не были достаточно хороши. Они были намного лучше в каждом компоненте, счёт мог быть 4:0, 5:0, 6:0. Это худший момент в моей карьере. Мы должны всё исправить.
На самом деле это низшая точка всей моей жизни, а не только футбольной карьеры. Это очень многое значит. Фанаты не переставали петь и поддерживать нас, так было везде, по ходу всего сезона. Фанаты заслуживают того, чтобы «Мидлсбро» играл в АПЛ. Нужно собрать команду, чтобы сделать это. Мы должны подумать о том, что пошло не так», — сказал Гибсон в эфире Sky Sports.