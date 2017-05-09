Тренер «Мидлсбро»: после вылета в Чемпионшип в раздевалке стояла мёртвая тишина

Исполняющий обязанности главного тренера «Мидлсбро» Стив Эгнью поделился впечатлениями от разгромного поражения в матче 36-го тура АПЛ с «Челси». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0. «Мидлсбро» вылетел в Чемпионшип.
«Я разочарован, на душе очень горько. В раздевалке стояла мёртвая тишина. „Челси“ прижал нас к своим воротам и забил два мяча ещё до перерыва. Мы старались вернуться в игру, но не вышло. Это был трудный сезон. Дело не в матче с „Челси“, таким получился весь сезон. Мы не забили достаточного количества голов.
Самое важное на данный момент — это клуб. Это потрясающий клуб. Мы должны сделать всё, чтобы как можно быстрее вернуть «Мидлсбро» в АПЛ», — сказал тренер в эфире Sky Sports.