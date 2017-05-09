Конте: «Челси» показывает, что заслуживает победы в АПЛ

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от разгрома «Мидлсбро» в матче 36-го тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счётом 3:0.
«Мы можем быть довольны: это был отличный футбол, мои игроки проявили старание и желание, они трудились для получения трёх важнейших очков. На данном этапе было важно победить и использовать поражение «Тоттенхэма». Мы сделали ещё один шаг к титулу. Теперь нужно хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу с «Вест Бромвичем».
Это мой первый сезон в Англии, здесь тяжёлый чемпионат. Рад за своих игроков, они этого заслуживают. Мы показываем, что заслуживаем победы в АПЛ. Мы должны попытаться стать чемпионами уже в следующем туре. «Вест Бромвич» захочет отнять у нас очки, но мы будем готовы», — цитирует Конте BBC.
«Челси» (84 очка, 35 игр) занимает первое место в АПЛ, опережая идущий вторым «Тоттенхэм» (35 игр) на 7 баллов.