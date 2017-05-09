Источник: Пепе передумал уезжать в Китай и должен перейти в «ПСЖ»

Защитник мадридского «Реала» Пепе находится в шаге от перехода в «ПСЖ», утверждает Cadena Ser.
Португальский футболист, чей контракт со «сливочными» подходит к концу, был готов переехать в Китай, но предложение из Парижа заставило его пересмотреть решение. По данным источника, трансфер 34-летнего игрока в «ПСЖ» можно считать решённым делом и остаётся лишь дождаться официального подтверждения.
В текущем сезоне чемпионата Испании Пепе провёл 13 матчей, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.