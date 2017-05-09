США готовы провести ЧМ-2026 без Канады и Мексики

Чемпионат мира 2026 года может пройти лишь в одной стране — США. Как сообщает AP, представители американской Федерации футбола заявили, что готовы провести турнир самостоятельно.
В апреле стало известно, что США, Канада и Мексика подали совместную заявку по проведению ЧМ-2026. США готовы принять 60 матчей мундиаля, Мексика и Канада — по 10. Однако теперь отмечается, что Канада и Мексика могут не соответствовать определённым критериям ФИФА. В связи с этим США могут стать единоличными хозяевами первенства.
ЧМ-2026 станет первым в истории мундиалем, на котором сыграют 48 сборных и будет сыграно 80 игр. Ранее только один чемпионат мира проводился в нескольких странах — в 2002 году мундиаль принимали Япония и Южная Корея