«Интер» готов заплатить за Рюдигера € 40 млн

«Интер» предложил «Роме» € 40 млн за переход защитника римлян Антонио Рюдигера в миланский клуб, сообщает Football Italia. По данным источника, нерадзурри являются главными претендентами на 24-летнего футболиста.
В нынешнем сезоне Антонио провёл 23 матча в итальянской Серии А и отдал 2 результативные передачи.
Также заполучить Рюдигера хочет «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что английский клуб летом надеется приобрести игрока сборной Германии за £ 30 млн (€ 34,6 млн).
Отметим, что прошлым летом Рюдигера почти приобрёл «Челси», однако переход сорвался из-за травмы колена, которую получил защитник.