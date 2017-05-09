Бубнов: «Зенит» нельзя оставлять в таком состоянии

Экс-футболист «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что летом в петербургском «Зените» грядут большие изменения.
«Думаю, стоит ждать перемен, потому что в таком состоянии команду нельзя оставлять. Случившееся с „Зенитом“ в первую очередь связано с уходом Витселя, Гарая и Халка. Таких игроков трудно заменить сразу, и питерцы не смогли перестроиться на более комбинационную, командную игру. Кроме того, есть много вопросов по подготовке „Зенита“ в зимний период. Они готовились, в основном, играя, что, на мой взгляд, не совсем правильно», — приводит слова Бубнова Sportbox.
За три тура до конца чемпионата «Зенит» занимает третье место в РФПЛ, отставая от идущего вторым ЦСКА на одно очко.