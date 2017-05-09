Сауль: в матче с «Реалом» важно в первую очередь не сходить с ума

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес поделился мнением о том, как его команда может выйти в финал Лиги чемпионов. Для этого подопечным Диего Симеоне нужно с соответствующим счётом победить «Реал». В первой игре в гостях «Атлетико» потерпел болезненное поражение со счётом 0:3.
«В матче с «Реалом» важно в первую очередь не сходить с ума. Нам предстоит очень сложная задача, и мы должны добиваться результата шаг за шагом. «Атлетико» важно удержать свои ворота на замке, иначе задача осложнится. Если мы забьём гол в первом тайме, нам это придаст много сил. Болельщики будут воодушевлены, а соперник может начать нервничать. В таких матчах всё решается за счёт отдельных деталей», — цитирует Сауля Marca.
Игра между «Атлетико» и «Реалом» состоится 10 мая.