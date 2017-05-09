Кьеллини: Игуаин входит в число трёх лучших форвардов планеты

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил что его одноклубник, нападающий Гонсало Игуаин входит в число трёх лучших форвардов планеты.
«Он — совершенный футболист. Игуаин — в тройке лучших „девяток“ планеты. Не скажу, на каком именно месте, но на подиуме — это точно», — приводит слова Кьеллини Goal.
Гонсало Игуаин в матче 35-го тура чемпионата Италии забил свой 24-й мяч в Серии А. В последний раз игрок «Юве» забивал столько в сезоне-2001/02 — им был экс-нападающий клуба Давид Трезеге. В нынешнем году Игуаин стал также первым футболистом «Юве» с 1958 года, которому удалось забить 20 мячей в своём дебютном сезоне за клуб. Кроме того, аргентинец забил свой 200-й гол в европейских первенствах, отличившись в матче 32-го тура Серии А против «Пескары» (2:0).