Защитник «Вольфсбурга» Родригес договорился о переходе в «Милан»

Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес достиг договорённости с «Миланом» на предмет перехода в итальянский гранд, сообщает Calciomercato.
Согласно информации источника, в ближайшие дни россонери будут контактировать на этот счёт с немецким клубом. Контракт швейцарского футболиста с «волками» в силе до лета 2019 года, однако он имеет право сменить клубную прописку за € 22,5 млн.
По итогам 32 туров чемпионата Германии Родригес принял участие в 24 матчах, став автором двух голов и трёх результативных передач.