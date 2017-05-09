Бакеро: сегодня от «Барселоны» требуют победы в ЛЧ, а нас благодарили за неё

Бывший полузащитник «Барселоны» Хосе Мари Бакеро провёл параллель между командой его времён и сегодняшним коллективом. Бакеро считает, что команда, которую в 90-х называли «дрим тим», могла бы просуществовать дольше.
«Сегодня от «Барселоны» требуют победы в Лиге чемпионов, а нас благодарили за неё, которая была первой в истории клуба. «Дрим тим» могла бы просуществовать намного дольше, однако после поражения команды в финале Лиги чемпионов в Афинах руководство клуба приняло решение, изменившее судьбу команды», — цитирует Бакеро Cadena Ser.
В первый раз «Барселона» выиграла Кубок чемпионов в сезоне-1990/91. В финале каталонцы встречались с «Сампдорией» и победили со счётом 1:0. Гол на 112-й минуте забил защитник Рональд Куман. Команда Йохана Круиффа участвовала и в финале Лиги чемпионов в сезоне-1993/94. В Афинах соперником сине-гранатовых был «Милан», разгромивших их со счётом 4:0.