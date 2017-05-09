«Ливерпуль» требует от «Барселоны» за Коутиньо € 90 млн

«Барселоне» будет очень нелегко приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, бразильский футболист хочет перейти в стан сине-гранатовых и уже сообщил об этом каталонскому клубу. Однако мерсисайдцы требуют за своего футболиста не менее € 90 млн. В испанском гранде считают такую сумму слишком завышенной и надеются на активное участие самого игрока в процесс переговоров.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за Коутиньо € 60 млн.