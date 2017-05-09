Диего Коста не подтвердил информацию о контракте с «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Челси» Диего Коста прокомментировал интерес к нему со стороны «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В зарубежных СМИ сообщалось, что испанец подписал предварительный контракт с китайским клубом.
«Я являюсь хозяином своего будущего, и это не означает, что я собираюсь в Китай», — сказал Коста в эфире DIRECTTVSports.
Контракт 28-летнего нападающего с «Челси» действует до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Диего Коста будет получать € 30 млн в год за каждый сезон, проведённый в Китае.