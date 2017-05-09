Яя Туре готов продлить контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре не против остаться в команде, но не любой ценой. Контракт 33-летнего футболиста истекает по окончании сезона, и игрок выдвинул условия руководству.
Ивуарийский хавбек требует гарантии того, что в следующем сезоне он будет получать стабильную игровую практику. В текущем чемпионате Туре из-за конфликта с главным тренером Хосепом Гвардиолой в первых турах играл редко.
The Sun отмечает, что в услугах Яя Туре заинтересованы вышедшие в Премьер-лигу «Ньюкасл Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». В нынешнем сезоне Яя Туре принял участие всего в 28 официальных матчах за «МС», забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.