В Казахстане сообщили, что Рахаев уволен с поста главного тренера «Актобе»

Украинский специалист Игорь Рахаев освобождён от должности главного тренера «Актобе», сообщает Kazfootball. При нём команда в чемпионате Казахстана сыграла девять матчей – одержала одна победу, в трёх встречах сыграла вничью и в пяти играх потерпела поражение.
Ожидается, что руководить командой в кубковом матче 10 мая против «Атырау» будет местный специалист Игорь Прохницкий.
При этом издание отмечает, что 48-летний казахстанский специалист Талгат Байсуфинов может стать новым главным тренером «Актобе».