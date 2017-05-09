Каньисарес считает, что «Баварии» не хватает напряжённых матчей в Бундеслиге

Бывший голкипер «Валенсии» и сборной Испании Сантьяго Каньисарес поделился мнением о том, чего не хватает мюнхенской «Баварии» для более успешного выступления на международной арене. Мюнхенцы в нынешнем сезоне выбыли из розыгрыша Лиги чемпионов с четвертьфинала, проиграв мадридскому «Реалу».
«Баварии» по сравнению с испанскими грандами не хватает недельного вызова в чемпионате Германии. Когда судьба того или иного матча висит на волоске, то это может быть дополнительным толчком. В Испании для «Реала», «Барселоны» и «Атлетико» невозможно играть вполсилы в нескольких матчах», — приводит слова Каньисареса Kicker.