Перотти: Доннарумма отличный вратарь, молодой и перспективный

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти похвалил вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. В матче 35-го тура итальянской Серии А римляне обыграли миланцев (4:1), но, если бы не игра Доннаруммы, счёт мог быть крупнее.
«После игры мы говорили с Эль-Шаарави про моменты, которые были в матче. Стоит отдать должное Доннарумме, который сделал несколько хороших сейвов. Он отличный вратарь, молодой и перспективный. Самое главное, что «Рома» в итоге одержала победу», — сказал Перотти в эфире Roma Radio.
В текущем сезоне итальянской Серии А Доннарумма в 35 матчах пропустил 42 мяча.