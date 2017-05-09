Г. Невилл: «МЮ» в этом сезоне должен был бороться за чемпионство

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает неприемлемым выступление манкунианцев в нынешнем сезоне АПЛ. «Юнайтед» занимает пятое место, однако Невилл считает, что «красные дьяволы» должны были бороться за чемпионство.
«Я думал, что они будут бороться за чемпионство в этом сезоне. Так что выступлением в лиге в этом сезоне является неприемлемым. Могу указать на несколько матчей, в которых команда могла набрать 12 очков и быть рядом с «Челси», — цитирует Невилла Mirror.
Под руководством Жозе Моуринью «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок лиги и вышел в полуфинал Лиги Европы.